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Общество

Менее чем в 30% населенных пунктов Псковской области организовано уличное освещение

Из 5,5 тысячи населенных пунктов в сельских поселениях с постоянно проживающим населением уличное освещение организовано только в 1,5 тысячи. Об этом на заседании Совета муниципальных образований Псковской области заявила глава Пыталовского района Вера Кондратьева, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Кондратьева отметила, что средств, предусматриваемых в местных бюджетах, недостаточно для организации уличного освещения в соответствии с потребностями населения. Также она подчеркнула, что наибольшая потребность касается увеличения нормативов на уличное освещение в населенных пунктах и содержание объектов водоснабжения.

В 1399 населенных пунктах и на 368 общественных территориях требуется организация уличного освещения.

Она отметила, что граждане постоянно задают вопросы по этой теме и отмечают отсутствие фонарей, отключение света, где-то составляется график горения фонарей.

По ее словам, Совет муниципальных образований Псковской области на заседаниях правления и в рамках работы комитетов неоднократно рассматривал вопрос о необходимости корректировки принципа расчета нормативов на исполнение полномочий муниципальных образований.

Ассоциацией «Совет муниципальных образований» осуществлен мониторинг потребностей сельских поселений в формировании оптимальной сети уличного освещения. Полученные данные Ассоциация предлагает использовать в качестве максимальных значений при разработке подходов к расчету базовых бюджетных расходов на уличное освещение.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что уличное освещение является одним из важных пунктов, и призвал решить вопрос с освещением в районах.

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