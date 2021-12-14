Михаил Ведерников призвал решить вопрос с освещением в районах
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании Совета муниципальных образований Псковской области призвал решить вопрос с освещением в районах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации
«Уличное освещение является одним из важных пунктов, поэтому проведите в районах заседания своих комиссий, - отметил губернатор, призвав провести заседания комиссий по БДД и посмотреть, на что необходимо обратить внимание. – За счёт экономии сможем решить освещение населённых пунктов».
Глава региона напомнил, что ранее поручил главам районов сформировать комиссии по безопасности дорожного движения.
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