Подписано соглашение о минимальной заработной плате в Псковской области на 2022 год

17:16, 14 декабря 2021, ПАИ

Администрация Псковской области, областной совет профессиональных союзов и региональный союз промышленников и предпринимателей подписали соглашение о минимальной заработной плате в регионе на 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках данного документа минимальная заработная плата в Псковской области на 2022 год устанавливается наравне с минимальным размером оплаты труда (МРОТ), установленным федеральным законом на следующий год. Эта сумма с 1 января составит 13 890 рублей в месяц.

«Многие работодатели в ходе общения отмечают, что даже такой низкий размер минимального размера оплаты труда – это неподъемная для них ноша. Что такие суммы они платить попросту не смогут. Позиция профсоюзов остается единой – каждый труд должен оплачиваться на достойном уровне, и никак не ниже», - отметил председатель областного профобъединения Игорь Иванов.

Он согласился, что сейчас всем трудно, но нужно думать о людях, работниках, благодаря которым и могут функционировать организации. «Сегодняшнее подписание регионального соглашения – это не что иное, как очередной важный шаг к улучшению общего благосостояния жителей Псковской области», – уверен Игорь Иванов.