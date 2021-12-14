Президент поручил удвоить ковидные надбавки медикам за работу в праздники

17:17, 14 декабря 2021, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам, борющимся с ковидом, за работу в новогодние праздники, пишет ТАСС.

Глава государства рассказал, что в 2021 году на праздничные новогодние дни была обеспечена выплата спецнадбавок для медиков и соцработников, которые борются с коронавирусом. «Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое», - сказал Путин.