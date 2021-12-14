День чая отмечают во всем мире

09:02, 15 декабря 2021, ПАИ

Ежегодно 15 декабря во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается День чая (Tea Day) — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле, сообщает портал calend.ru.

Цель праздника — привлечение внимания правительств и граждан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Кроме того — популяризация этого напитка.

Решение отмечать праздник именно 15 декабря приняли после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах во время Всемирного общественного форума (World Social Forum), проходившего в 2004 году в Мумбае (Mumbai, Индия) и в 2005 году в Порте Аллегре (Porte Allegre, Бразилия). Именно в этот день была принята Мировая декларация прав работников чайной индустрии в 1773 году.