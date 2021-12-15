Изъятые правоохранителями культурные ценности пополнили фонд Псково-Изборского музея

12:28, 15 декабря 2021, ПАИ

Министерство культуры РФ передало в объединенный Псково-Изборский музей культурные ценности, изъятые силовыми структурами региона в ходе оперативных действий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Торжественная церемония состоялась 15 декабря в выставочном зале музея. Акт о передаче ценностей в фонд учреждения подписали руководитель управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков и генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова.

Всего в музейный фонд передано 217 предметов, среди которых нумизматика, оружие, произведения декоративно-прикладного искусства, живопись, иконы, оклады.

Наибольший интерес представляет картина неизвестного немецкого художника «Зимний пейзаж с мельницей», датированная 1877 годом. Установлено, что автор пейзажа являлся членом знаменитого объединения художников Malkasten («Дюссельдорфский Этюдник»), основанного в 1848 году и существующего поныне.

Особо ценны для музея и образцы фарфора - два лиможских блюда, относящихся к периоду 1890-1900 годов, производства фабрики G.Demartine&Cie, а также десертные тарелки 1938 года, изготовленные в Германии. Они украшены монохромной ручной надглазурной росписью с изображением роз и позолотой.

Среди переданных находок есть бытовые предметы. Например, шведская керосиновая паяльная лампа и французская керосиновая лампа Pigeon. Последняя представляет историческую и культурную ценность как первая портативная невзрывоопасная керосиновая лампа. Изобретатель был настолько уверен в ее безопасности, что предлагал «10 000 франков гарантированно покупателю, который взорвет лампу». Это предложение было оттиснуто на каждой лампе.

Представленная коллекция холодного оружия датируется 19–20 веками. 10 экземпляров французского происхождения (9 армейских клинков и один бутафорский меч). Часть оружия принадлежит к периоду наполеоновских войн, часть была на вооружении в Крымской и Первой мировой войнах. Среди прочих предметов выделяется армейская шпага США образца 1860 года.

Все ценности приняты музеем на временное хранение. Затем они будут изучены, описаны, апробированы. После заключения фондово-закупочной комиссии будет принято решение о переводе предметов в федеральный музейный фонд.

Генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала, что все работники музея с нетерпением ждут исследований переданных предметов. «Эта работа во многом зависит от наших фондовиков-хранителей. Эти люди делают невероятную работу. Благодаря им мы узнаем о вещах, их историю и легенды. Вместе с реставраторами ими создаются экспозиции, воспроизводящие нашу историю», — рассказала директор музея.

Руководитель Управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков заметил, что предстоящая экспертиза откроет новые грани истории, которые связаны с судебными делами, расследованиями. «Уверен, эти предметы займут достойное место в экспозиции Псковского музея», — добавил Андрей Ермаков и поблагодарил коллег и представителей силовых структур за сохранение культурных ценностей.