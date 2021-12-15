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В рамках программы приграничного сотрудничества отремонтировано 3 км дороги Гверстонь – Крупп – Кулье

За счет экономии в рамках программы приграничного сотрудничества отремонтировали 3 км дороги Гверстонь – Крупп – Кулье. Дорогу привели в порядок на участке с 28-го по 32-й км, который проходит через деревни Киршино, Замошье и Кулье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Подрядной организацией ООО «СпецДор 60» по контракту с Псковавтодором заменено асфальтобетонное покрытие, отремонтированы съезды и пересечения, установлена искусственная дорожная неровность, 12 сигнальных столбиков и дорожные знаки.

Кроме того, приведены в порядок остановочные комплексы: установлено 3 автопавильона. Также для безопасности в темное время суток установлено 14 опор освещения, смонтировано 15 светильников.

Стоимость работ составила более 53 млн рублей. Финансирование ремонта осуществлялось за счет экономии денежных средств по реализации основного объекта крупного инвестиционного проекта «Улучшение доступности отдаленных районов Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» программы сотрудничества «Россия – Эстония» периода 2014–2020 годов – 1-го пускового комплекса реконструкции автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье.

 

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