Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как можно больше молчать рекомендует сегодня народный календарь

16 декабря православные верующие отмечают память преподобного Иоанна Молчальника, сообщает calend.ru. Согласно преданию, он еще мальчиком начал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть своего наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов и удалился в монастырь, где прожил 10 лет, пока его не назначили епископом Колонийской церкви.

Однако вскоре Иоанн, угнетаемый вмешательством правительства в духовные дела, оставил свой пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а позже, желая полнейшего уединения, покинул обитель и поселился в пустыне. В течение девяти лет он прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва все же уговорил Иоанна вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой своей молитвы.

На Руси на Ивана (Иоанна) Молчальника полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Вообще слова без лишней необходимости в этот день старались не употреблять. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.

С утра желательно было тихо постоять перед иконой Иоанна Молчальника, помолиться «про себя», осмыслить свои поступки и помыслы.

Люди верили, что молчание в этот день не только избавит от невзгод, но и привлечет к человеку удачу. «Иван молчит, добрая молва дело растит», – говорили люди. Некоторые добавляли, что нечистая сила в этот день может утащить голос.

Тихо в это время было и в зимнем лесу — только деревья трещали от мороза. Охотники выходили в лес, чтобы определить, сколько продлится спокойное время — по тому, как высоко на ветках белка прячет грибные запасы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

16 декабря 2021

Михаил Ведерников: Динамика выздоровления от коронавируса нарастает в Псковской области очень медленно
16 декабря 2021

О кусачем оливье, возвращённых ценностях и салюте – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
15 декабря 2021

Локнянская средняя школа второй раз приняла участие в экологическом диктанте
15 декабря 2021

В администрации Великих Лук прокомментировали длительное строительство подземных пешеходных переходов
15 декабря 2021

Uber Eats впервые в истории доставил еду в космос
15 декабря 2021

В Псковской областной научной библиотеке прошла пресс-конференция для региональных СМИ
15 декабря 2021

В России назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
15 декабря 2021

По делу об аварии в шахте «Листвяжная» арестован миллиардер Михаил Федяев

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...