День покорения вершин отмечается 16 декабря

07:26, 16 декабря 2021, ПАИ

16 декабря отмечается День покорения вершин – праздник не только альпинистов и скалолазов – покорителей высот в буквальном смысле этого слова, сообщает calend.ru. Это праздник всех, кто стремится к новым вершинам личностного и карьерного роста, не опускает руки на пути к цели. А еще это дата – повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на «завтрашний» день.

Считается, что изначально название праздника не было метафорическим – то есть дата была инициирована именно любителями экстремального отдыха, которые отмечали в этот день новые покорённые высоты. Но позднее День приобрёл более широкое значение и проник в повседневную жизнь как синоним достижения цели. Под «вершинами» стали подразумевать любые достижения – от мелких – начать вставать утром на час раньше или решиться на визит к стоматологу – до крупных – бросить курить, преодолеть страх общения, родить ребенка, похудеть, получить новую работу.

День покорения вершин – это праздник всех увлечённых, целеустремлённых и смелых натур, отправная точка, которая поможет каждому пересмотреть свои приоритеты и поменять что-то в жизни.