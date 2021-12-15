Локнянская средняя школа второй раз приняла участие в экологическом диктанте

23:45, 15 декабря 2021, ПАИ

Локнянская средняя школа является офлайн-площадкой и второй год принимает участие во Всероссийском экологическом диктанте, главная цель которого – развитие экологической культуры россиян, грамотности в сфере экологии.Об этом сегодня пишет районная газета «Восход».

Координатором мероприятия стала учитель биологии Галина Родичева.

«Радует, что возросло количество участников. В прошлом году их было 30, а в этом году уже 50 учащихся в возрасте от 12 до 18 лет приняли участие в экодиктанте. Ребятам предстояло ответить на 25 вопросов разной степени сложности и экологической грамотности по следующим тематическим блокам: отходы, вода, воздух, климат, лес, заповедные территории, флора и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое развитие. Надеюсь, что в этом году результаты будут не хуже прошлого года и все участники получат сертификаты, а победители – дипломы I, II или III степени», –рассказала корреспонденту газеты Галина Родичева.

Результаты диктанта станут известны к концу декабря.