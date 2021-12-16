В Госдуме предложили дать ведущему хозяйство многодетному родителю трудовой статус

08:52, 16 декабря 2021, ПАИ

Одному из многодетных родителей, занятому домашним хозяйством, необходимо дать трудовой статус, заявил депутат Госдумы России Иван Сухарев, пишет RT. Он отправил письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

По его словам, время, которое человек тратит на ведение домашнего хозяйства и воспитание детей, надо засчитать в стаж. Депутат напомнил, что одной из приоритетных задач государства является стимулирование рождаемости и создание условий для развития детей.

В России многие родители отдают, по сути, трудовой деятельности дома все свои силы и время. Они лишены социальных гарантий, предназначенных для работающих россиян, таких как внесение записи в трудовую книжку, формирование и отчисление пенсионных накоплений и трудового стажа, отметил политик. «Прошу вас рассмотреть возможность введения специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство», — подчеркнул депутат.

Он предложил обеспечить их официальным трудоустройством, пенсией, а также ввести ежемесячную выплату, равную среднему размеру заработной платы в регионе проживания. По мнению Сухарева, эти меры должны применяться ко всем при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка до достижения возраста 18 лет младшим из детей.