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Общество

В Госдуме предложили дать ведущему хозяйство многодетному родителю трудовой статус

Одному из многодетных родителей, занятому домашним хозяйством, необходимо дать трудовой статус, заявил депутат Госдумы России Иван Сухарев, пишет RT. Он отправил письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

По его словам, время, которое человек тратит на ведение домашнего хозяйства и воспитание детей, надо засчитать в стаж. Депутат напомнил, что одной из приоритетных задач государства является стимулирование рождаемости и создание условий для развития детей.

В России многие родители отдают, по сути, трудовой деятельности дома все свои силы и время. Они лишены социальных гарантий, предназначенных для работающих россиян, таких как внесение записи в трудовую книжку, формирование и отчисление пенсионных накоплений и трудового стажа, отметил политик. «Прошу вас рассмотреть возможность введения специального трудового статуса для одного из родителей, воспитывающих детей и ведущих домашнее хозяйство», — подчеркнул депутат.

Он предложил обеспечить их официальным трудоустройством, пенсией, а также ввести ежемесячную выплату, равную среднему размеру заработной платы в регионе проживания. По мнению Сухарева, эти меры должны применяться ко всем при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка до достижения возраста 18 лет младшим из детей.

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