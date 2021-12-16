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Общество

Названы самые недобросовестные управляющие компании Пскова

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова назвала самые недобросовестные управляющие компании города. Об этом с итогового координационного совещания с участием должностных лиц органов местного самоуправления и представителей территориальных органов государственной власти города Пскова по обсуждению вопросов жизнедеятельности города, носящих общегородской характер, 16 декабря передает корреспондент Псковского агентства информации.

Наталья Симонова отметила, что администрация Пскова «очень неудовлетворена» работой управляющей компании на Запсковье, «ДУ №8», «8-й район». Это самые злостные управляющие компании, по мнению Симоновой.

Она подчеркнула, что эти злостные управляющие компании только создают видимость проводимой работы, отправляют фейковые фотографии-отчеты о работе спецтехники. Но после проверок на местах выясняется, что ничего на этих локациях не убрано.

На управляющие организации, как отметила Наталья Симонова, составлено уже 24 протокола.  «Считаем, что придется действовать с помощью прокуратуры, если протоколы наши не имеют воздействия. Все торговые сети реагируют более адекватно [на наказания – ред.] — на них составлено не так много протоколов», - сказала Симонова.  

Ранее сообщалось, что в Пскове прокуратура и администрация региона займется управляющими организациями, которые не справились с последствиями непогоды.

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