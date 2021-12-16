Совет по молодёжной политике при главе Пскова подвёл итоги работы за уходящий год

11:50, 16 декабря 2021, ПАИ

В Псковской городской Думе прошло заседание Совета по молодёжной политике при главе города. Участие приняли глава Пскова Елена Полонская, председатель Совета Александр Андреев, члены молодёжного Совета, курсанты Псковского филиала Академии ФСИН, студенты Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Об итогах работы за 2021 год рассказал председатель Совета Александр Андреев. Он отметил, что волонтёры Совета по молодёжной политике при главе Пскова приняли участие в акции «Мы вместе». В рамках мероприятия они принимают и выполняют заявки от маломобильных граждан, пожилых людей и медицинских работников на оказание помощи в доставке продуктов и лекарств.

Представители Совета награждены памятной медалью «300 лет МВД» за оказание содействия в организации и проведении профилактической работы с несовершеннолетними и реализацию проектов для подростков. За многогранную и самоотверженную деятельность волонтёров поблагодарил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

Активисты и члены Совета по молодёжной политике при главе Пскова активно принимали участие в месячнике по благоустройству города и субботниках.

Елена Полонская поблагодарила молодых людей за активное участие в жизни города, вручила благодарственные письма и памятные сувениры.

«Выражаю вам слова искренней благодарности за ваш труд. Я приравниваю работу волонтёра к полноценной работе, которая требует не только времени, но и колоссальной самоотдачи. Особенно хочу отметить волонтёрскую деятельность. В этот сложный для всех период пандемии коронавируса вы помогали псковичам, нуждающимся в поддержке. Наша молодёжь уникальна, от вас идёт огромный заряд позитивной энергии. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в достижении своих целей и ставить правильные цели перед собой», – отметила глава муниципалитета.

Напомним, молодёжный совет был сформирован в марте 2020 года на конкурсной основе. В его состав вошли молодые люди от 14 до 30 лет.