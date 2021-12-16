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Общество

Псковские школьники уйдут на каникулы 27 декабря. Кроме трех школ

Школьники Пскова уйдут на зимние каникулы с 27 декабря, сообщила на координационном совещании с главой Пскова Еленой Полонской руководитель комитета по образованию администрации Пскова Анна Кузыченко, которое прошло 16 декабря.

Как рассказала Анна Кузыченко, благодаря тому, что прервали образовательный процесс, на прошлой неделе были три неучебных дня и два выходных, всплеск забоелваемости среди школьников прекращен. Если на прошлой неделе на карантин по ОРВИ уходили 162 класса, то сейчас по ОРВИ в Пскове на карантин закрыто 17 классов. 

«Мы настроены учиться до последних чисел декабря, общеобразовательные школы уйдут на каникулы с 27 декабря, с 27 декабря начнут работать дежурные классы для детей начальной школы, дежурные классы предлагаем школьникам с 1 по 4 класс с 27 по 30 декабря», - рассказала Анна Кузыченко, добавив, что исключение составят три школы, которые уйдут на каникулы с 30 декабря - это Гуманитарный лицей,  школа  №8 и школа №3, что связано с особенностью учебной программы.

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