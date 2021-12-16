Как правильно выбрать новогоднюю ёлку

12:55, 16 декабря 2021, ПАИ

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, как правильно выбрать новогоднюю ёлку.

Олег Емцев заметил, что каждая импортная ёлка контролируется не только проверкой документов, но и экспертизой. Основной риск – сосновая нематода, которая может находиться под коркой карантинного объекта. Она может привести к заражению хвойных лесов.

Спикер заверил, что Россельхознадзор пропускает через границу только чистые ёлки. В то же время он подчеркнул, что проверяются не только импортные ёлки, но и из Псковской области. По его словам, все ёлки из Северо-Западного федерального округа здоровые.

Он также отметил, что при покупке ёлок в местах продажи нужно обращать внимание на внешний вид дерева – оно должно быть достаточно гибкое, хвоя маслянистая, зелёная, край сруба должен быть чистым, а вот затемнения и трещины говорят о том, что дерево плохого качества.

Также на ёлки у продавцов должны быть документы, подчеркнул Олег Емцев.