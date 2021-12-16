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«Мертвые души. Том 2» покажет театр из Лесосибирска на Пушкинском театральном фестивале

18 и 19 декабря зрители Пушкинского театрального фестиваля смогут посмотреть спектакль «Мертвые души. Том 2» Олега Липовецкого (театр «Поиск», Лесосибирск). Первая часть спектакля три года назад была тепло принята публикой в Пскове и впоследствии получила многочисленные театральные награды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра.

«Мертвые души. Том 2» – фантазия на тему, какой могла быть эта история, если бы её не уничтожил огонь, о том, кем в конце концов стал Чичиков, когда его амбиции столкнулись с реальностью. Почему Гоголь уничтожил произведение, создание которого ставил целью своей жизни? Может быть, потому что герой перестал повиноваться ему? Или потому, что автор понял, что эта «Одиссея» не имеет конца, а его герою в бескрайней России не найти ни новой веры, ни нового дома? Да и возможна ли вообще эта новая прекрасная Россия?» – отметили в пресс-службе.

Инсценировка второго тома «Мертвых душ» сделана на основе сохранившихся черновиков Гоголя. Также были использованы его письма к друзьям, воспоминания современников и реконструкция Юрия Авакяна.

«Спектакль «Мертвые души. Том 2» – это логичное продолжение спектакля «Мертвые души». Несколько лет назад первый том «Мертвых душ» в постановке Олега Липовецкого произвёл фурор на Пушкинском театральном фестивале в Пскове, дальше началось победоносное шествие спектакля по фестивальным сценам, номинация на «Золотую маску», премия журнала «Сноб». Первые гастроли спектакля-сиквела, конечно, в Пскове!» – отметили в пресс-службе.

Олег Липовецкий – режиссёр, создавший более тридцати спектаклей в театрах столицы и разных регионов России. В разные годы работал артистом и режиссёром петрозаводской «Творческой мастерской», главным режиссёром «Центра культурных инициатив» Петрозаводска, в «Школе театрального лидера» Центра им. Мейерхольда. Арт-директор и продюсер конкурса новой драматургии «Ремарка». Учредитель и продюсер Благотворительной независимой зрительской театральной премии Республики Карелии «Золотая вешалка». С 2021 года Олег Липовецкий – художественный руководитель московского Еврейского театра «Шалом».

Спектакль «Мертвые души. Том 2» будет показан на большой сцене Псковского театра драмы 18 и 19 декабря в 19:00.

Подробнее о спектакле и билеты на официальном сайте театра.

Ознакомиться с афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно здесь.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина.

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