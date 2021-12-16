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«Алкоголиков и наркоманов просим не беспокоить»: Псковский драмтеатр ищет актёра

Фото из архива ПАИ

Псковский академический театр драмы имени Пушкина на конкурсной основе примет на работу актёра 25-35 лет. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в своём Instagram-аккаунте.

Профессиональное образование и опыт в работе театра обязательны. Преимуществом также будут вокальные и хореографические умения и навыки, игра на музыкальных инструментах, участие в фестивалях и конкурсах, профессиональные премии и премии зрительских симпатий, наличие самостоятельных актерских работ или чтецких программ, опыт сотрудничества с известными театрами, рост и яркая внешность.

Театр гарантирует напряжённый рабочий график и сотрудничество с разными режиссёрами.

«Руководство театра готово идти навстречу актёрам, снимающимся в кино (до известного разумного предела). Зарплата – нормальная + деньги на наём квартиры. Алкоголиков и наркоманов просим не беспокоить», - отметил Месхиев.

Устроиться на работу в театр можно как с Нового года, так и с лета 2022 года. Информацию о себе можно направлять на адрес proninal@drampush.ru. В письме необходимо указать ФИО, возраст, рост, вес, семейное положение, сведения об образовании, творческую биографию (список ролей в театре и кино), несколько актуальных фотографий в быту и несколько фотографий в ролях, несколько видеофрагментов из спектаклей с вашим участием, контактную информацию.

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