«Алкоголиков и наркоманов просим не беспокоить»: Псковский драмтеатр ищет актёра
Псковский академический театр драмы имени Пушкина на конкурсной основе примет на работу актёра 25-35 лет. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в своём Instagram-аккаунте.
Профессиональное образование и опыт в работе театра обязательны. Преимуществом также будут вокальные и хореографические умения и навыки, игра на музыкальных инструментах, участие в фестивалях и конкурсах, профессиональные премии и премии зрительских симпатий, наличие самостоятельных актерских работ или чтецких программ, опыт сотрудничества с известными театрами, рост и яркая внешность.
Театр гарантирует напряжённый рабочий график и сотрудничество с разными режиссёрами.
«Руководство театра готово идти навстречу актёрам, снимающимся в кино (до известного разумного предела). Зарплата – нормальная + деньги на наём квартиры. Алкоголиков и наркоманов просим не беспокоить», - отметил Месхиев.
Устроиться на работу в театр можно как с Нового года, так и с лета 2022 года. Информацию о себе можно направлять на адрес proninal@drampush.ru. В письме необходимо указать ФИО, возраст, рост, вес, семейное положение, сведения об образовании, творческую биографию (список ролей в театре и кино), несколько актуальных фотографий в быту и несколько фотографий в ролях, несколько видеофрагментов из спектаклей с вашим участием, контактную информацию.
Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Главреда многотомника «Солдаты Победы» наградили почётной грамотой губернатора Псковской области
Пандемия коронавируса, по прогнозам экспертов, должна была закончиться 16 декабря 2021 года
«Летел как самолет». Суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП