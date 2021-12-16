К добровольной сдаче незаконного оружия призывают жителей Псковской области

16:31, 16 декабря 2021, ПАИ

Полиция призывает жителей Псковской области добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Для этого можно обратиться в любой отдел полиции Псковской области. Добровольно сданное оружие и боеприпасы принимают по письменному заявлению гражданина, с составлением акта о добровольной сдаче.

Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящиеся у него оружие, патроны к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности (примечание к ст. 222 Уголовного кодекса РФ) и может получить денежное вознаграждение.