День неудачника отмечается 17 декабря
Каждую третью пятницу декабря отмечается неофициальный праздник - День неудачника или День аутсайдера, сообщает calend.ru.
Организаторы праздника призывают всех людей, за которыми так или иначе закрепился неофициальный статус неудачника, продолжать упорно бороться и быть активными. По их словам, только так можно преодолеть психологический барьер, выйти на новый уровень, доказать себе свою состоятельность и успешность. Людям советуют делать выводы, не впадать в уныние, продолжать стремиться к успеху, улыбаться промахам.
Традиционно в этот день отдельные сайты и форумы собирают тех, кто относит себя к числу неудачников. Они делятся историями жизни, обсуждают свои проблемы и ищут пути их решения.
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