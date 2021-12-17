День неудачника отмечается 17 декабря

07:21, 17 декабря 2021, ПАИ

Каждую третью пятницу декабря отмечается неофициальный праздник - День неудачника или День аутсайдера, сообщает calend.ru.

Организаторы праздника призывают всех людей, за которыми так или иначе закрепился неофициальный статус неудачника, продолжать упорно бороться и быть активными. По их словам, только так можно преодолеть психологический барьер, выйти на новый уровень, доказать себе свою состоятельность и успешность. Людям советуют делать выводы, не впадать в уныние, продолжать стремиться к успеху, улыбаться промахам.

Традиционно в этот день отдельные сайты и форумы собирают тех, кто относит себя к числу неудачников. Они делятся историями жизни, обсуждают свои проблемы и ищут пути их решения.