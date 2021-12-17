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Общество

Ученый: Если 100% москвичей наденут маски, пандемию получится победить

О взаимосвязи количества заболевших и использования жителями масок рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН и разработчик математической модели распространения COVID-19 в Москве Александр Соколов. Об этом сообщает газета «Известия».

По расчетам, если 100% населения Москвы будут использовать средства индивидуальной защиты, к 31 декабря число новых случаев коронавируса в сутки в столице снизится до 220, а вскоре упадет до нуля. Победить пандемию получится и в случае, если маски наденут 90% москвичей. Тогда, по данным моделирования, нуля новых заражений удастся достичь к 1 февраля 2022 года. При показателе 50% 31 декабря будут выявлены 1,4 тыс. заболевших, показал прогноз.

Расчеты проводились в соответствии с официальными данными о динамике эпидемии COVID-19 в Москве до середины декабря. Учитывалось число новых случаев в сутки, темпы вакцинации, количество ежедневных тестов и другие факторы. В модель заложены регулярность контактов между горожанами, уровень миграции, доминирование штамма «Дельта».

В случае преобладания варианта «Омикрон», вероятно, модель предложит дольше носить маски, чтобы свести пандемию на нет. Конкретные сроки будут зависеть от степени заразности нового штамма и эффективности вакцин против него, которые пока неизвестны.

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