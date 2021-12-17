Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 17 декабря
17 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
улица Солнечная, 5;
улица Германа, 32, 34;
1-й, 2-й, 3-й Островский проезд (частный сектор).
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