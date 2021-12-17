Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 17 декабря

09:25, 17 декабря 2021, ПАИ

17 декабря в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить по адресам:

улица Солнечная, 5;

улица Германа, 32, 34;

1-й, 2-й, 3-й Островский проезд (частный сектор).