Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой законодательным инициативам Росреестра

12:04, 17 декабря 2021, ПАИ

17 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая законодательным инициативам Росреестра.

О законопроектах ведомства, упрощающих процедуры в сфере недвижимости, о кадастровой оценке, а также о том, какие сделки с недвижимостью совершали псковичи в 2021 году, расскажут руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко и директор псковской кадастровой палаты Марина Бочарникова.