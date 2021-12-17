Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой законодательным инициативам Росреестра
17 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая законодательным инициативам Росреестра.
О законопроектах ведомства, упрощающих процедуры в сфере недвижимости, о кадастровой оценке, а также о том, какие сделки с недвижимостью совершали псковичи в 2021 году, расскажут руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко и директор псковской кадастровой палаты Марина Бочарникова.
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17 декабря 2021
Началась видеотрансляция пресс-конференции, посвящённой законодательным инициативам Росреестра