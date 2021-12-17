В России утвердили программу содействия занятости молодёжи до 2030 года
Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года, сообщается на сайте кабмина. Документ подразумевает создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей.
В рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы содействия занятости молодёжи, сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей, создать условия, которые позволят студентам совмещать обучение с трудовой или предпринимательской деятельностью.
Для решения этих вопросов предусмотрены 32 мероприятия, в том числе предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу, например инвалидов, совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приёма в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда.
Кроме того, предполагается оказать содействие в переезде молодых людей в регионы, где наблюдается дефицит на рынке труда, организовать практическое обучение студентов у индивидуальных предпринимателей, а также запустить проект «Страна мастеров», который даст возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве.
В рамках реализации программы прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены до 200 тысяч человек.
В результате всех этих мер планируется снизить уровень безработицы среди молодёжи: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году – 92%.
На финансирование мероприятий программы в 2022 году будет направлено более 9,9 млрд рублей.
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