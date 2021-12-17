В России утвердили программу содействия занятости молодёжи до 2030 года

13:03, 17 декабря 2021, ПАИ

Правительство утвердило долгосрочную программу содействия занятости молодёжи до 2030 года, сообщается на сайте кабмина. Документ подразумевает создание условий для реализации профессионального, трудового и предпринимательского потенциала молодых людей.

В рамках программы планируется разработать дополнительные механизмы содействия занятости молодёжи, сделать так, чтобы современное образование больше отвечало требованиям работодателей, создать условия, которые позволят студентам совмещать обучение с трудовой или предпринимательской деятельностью.

Для решения этих вопросов предусмотрены 32 мероприятия, в том числе предоставление субсидий работодателям за трудоустройство молодых людей, которым часто бывает сложно найти работу, например инвалидов, совершенствование порядка формирования и распределения контрольных цифр приёма в колледжи и вузы, чтобы максимально приблизить их к потребностям рынка труда.

Кроме того, предполагается оказать содействие в переезде молодых людей в регионы, где наблюдается дефицит на рынке труда, организовать практическое обучение студентов у индивидуальных предпринимателей, а также запустить проект «Страна мастеров», который даст возможность персонального сопровождения молодёжи в предпринимательстве.

В рамках реализации программы прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены до 200 тысяч человек.

В результате всех этих мер планируется снизить уровень безработицы среди молодёжи: к 2024 году доля трудоустроенных выпускников должна достигнуть 85%, а к 2030 году – 92%.

На финансирование мероприятий программы в 2022 году будет направлено более 9,9 млрд рублей.