Продолжается работа над перезонированием участка в границах СНТ вдоль Линейной в Пскове

13:33, 17 декабря 2021, ПАИ

Вопрос о перезонировании земельного участка в границах СНТ вдоль улицы Линейной обсудили члены комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы в ходе заседания 17 декабря под председательством Валерия Тюменцева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Представитель управления по градостроительной деятельности администрации Пскова рассказал, что в соответствии с решением гордумы, принятым 30 июня 2021 года, принимались предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в Генеральный план города.

В бюджете управления по градостроительной деятельности на 2022 год предусмотрены 600 тыс. рублей на работы по внесению изменений в генплан и Правила землепользования и застройки Пскова. Предполагается, что до июля 2022 года администрация города внесет на рассмотрение городской Думы проект соответствующего нормативно-правового акта.

Ранее представители СНТ, расположенных по улице Линейной («Чайкин Луг», «Трудовик», «Дружба», «Авторемзавод», «Коммунальщик», «ПЭМЗ», «Льнокомбинат», «Ремзавод»), обратились к городским властям с просьбой перезонировать участок улицы Линейной с зоны Ж1 («Жилая застройка повышенной этажности») в зону в Ж4 («Индивидуальная жилая застройка»), так как сейчас они лишены возможности строительства на своих участках жилых домов с правом регистрации в них.

Рассмотрев коллективное обращение, депутаты решили рекомендовать администрации Пскова разработать и внести на утверждение проект решения городской Думы о внесении соответствующих изменений в Генеральный план города, а также обеспечить подготовку и утверждение всей необходимой градостроительной документации.