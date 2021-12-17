25 декабря в Пскове состоится дополнительный показ «Щелкунчика»

16:23, 17 декабря 2021, ПАИ

25 декабря в 16:00 по просьбам зрителей состоится дополнительный показ сказки «Щелкунчик» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и художника песочной анимации Оксаны Чунчуковой. В концерте для детей «Щелкунчик» прозвучит музыка из одноименного балета Петра Чайковского, сообщили Псковскому агентству информации в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Каждый год новогодние праздники отмечены постановками «Щелкунчика» во многих театрах мира. Тысячи новых поклонников музыки Чайковского погружаются в атмосферу мечты и сказочных приключений. А музыка повествует о приключениях девочки Маши и ее любимой игрушки Щелкунчика. В новогоднюю ночь из уродливой куклы он превратился в прекрасного принца.

Как это произошло, юные любители симфонической музыки и их родители узнают на новогоднем концерте Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, где пойдет речь о верности и мужестве, волшебстве и удаче, сказочных превращениях и человеческих чувствах. «Кому-то она позволит оказаться в сказке, а кому-то окунуться в детские воспоминания. Мелодии Чайковского позовут в мир сказочной мечты, в страну, где исполняются желания и отнюдь нелегко достается настоящее счастье. Концерт приглашает в мир красоты, радости и гармонии», - говорится в анонсе.

Оксана Чунчукова окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. В технике песочной анимации она работает с 2012 года. Принимала участие в концертах в Канаде, в Финляндии, в Прибалтике. Участвовала в совместных творческих проектах с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический». Выступала в Кремле на жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. Сотрудничает с музыкальным лекторием «Пикколо».

Оксана уже не раз с успехом выступала на сцене Псковской областной филармонии, например, на концерте «Сказки Пушкина» юбилейного 45-го Фестиваля русской музыки им. М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, концерте в честь 100-летнего юбилея Карэна Хачатуряна «Чиполлино» и на новогодних концертах «Маленький принц».

Начало показа - в 13:00 и 16:00.

Художественный руководитель и главный дирижер – Николай Хондзинский.

Билеты можно приобрести на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерт при наличии одного из следующих документов: заверенная справка о медицинском отводе от вакцинации и справка об отрицательном результате ПЦР-теста, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.