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Как выбрать зарядный кабель для смартфона: рекомендации GCR

Сотрудники псковского завода компьютерных и мобильных кабелей GCR рассказали корреспонденту Псковского агентства информации, на какие критерии важно обращать внимание при выборе зарядного кабеля для смартфона.

Максимальная сила тока.

Если вы не ходите по магазинам с портативным USB-тестером или не заказываете кабель в интернет-магазине и у вас нет возможности проверить силу тока, необходимо ориентироваться на вид и цену устройства. Так как в мире не бывает чудес, то кабель за 50 рублей всё-таки не сможет зарядить мощный смартфон или планшет. А тонкий, как ниточка, USB-кабель не обеспечит передачу тока в 2.4 А. Это противоречит законам физики и логики. И помните, чтобы не нарваться на недобросовестных производителей или продавцов, лучше покупать там, где предоставляют гарантию и подробно описывают процедуру возврата в случае брака изделия.

Дизайн.

Помимо того, что кабель, несомненно, должен быть надёжным, не стоит забывать и о его внешнем виде. Кто-то предпочитает классику, кому-то нравится все новое и модное. Например, некоторые кабели снабжены LED-индикатором работы (подсветкой), что не только красиво выглядит, но и сообщает владельцу о работоспособности гаджета. Так или иначе, стильный аксессуар выглядит гораздо лучше.

Длина.

Выбор длины шнура будет напрямую зависеть от целей его использования и ваших предпочтений. Например, заряжать гаджет от powerbank будет удобнее коротким шнуром. А для зарядки смартфона в домашних условиях подойдет длина от 1 м и больше. Как говорится: «На вкус и цвет…»

Цена.

Несмотря на то что можно найти изделия практически в любом ценовом сегменте — от 100 рублей и до 2-3 тысяч рублей, советуем вам не скупиться, ведь качественный продукт зачастую оправдывает свою стоимость. К тому же сейчас многие кабели поддерживают функцию быстрой зарядки.

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