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Впервые сегодня были вручены региональные награды – знаки «Заслуженный доброволец Псковской области»

знаки «Заслуженный доброволец Псковской области» были вручены в Псковской области впервые. Фото администрация Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 17 декабря, на площадке креативного пространства «Лофт» в Пскове провёл встречу с представителями волонтёрского движения региона, в рамках которой вручил первые почетные знаки «Заслуженный доброволец Псковской области». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Региональные награды – знаки «Заслуженный доброволец Псковской области» – были вручены в Псковской области впервые.

Награду получили:

– Милана Илларионова, студентка ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж»,
– Светлана Мельничук, зампредседателя регионального отделения Союза пенсионеров России по Псковской области,
– Екатерина Родина, заведующая библиотечным молодёжным центром ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»,
– Надежда Щеголева, заместитель заведующего отделением СПО по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Великолукская государственная сельскохозяйственная академия»,
– Пётр Василевский, председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста (он не смог присутствовать лично, награду ему передадут).

Благодарственные письма администрации Псковской области получили Олеся Горохова и Снежана Ермолаева, соответственно призёр и победитель международной премии «Мы вместе».

В рамках встречи представители регионального добровольческого движения не только рассказали об итогах работы в текущем году, но и поделились с губернатором планами на 2022 год. Так, Максим Любичанковский отметил, что в рамках акции «Зелёная область» планируется повторить результат 2021 года и посадить больше 80 тыс. деревьев. Ещё несколько инициатив озвучили представители муниципалитетов. В отношении ряда направлений глава региона дал поручения проработать варианты содействия.

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