Законодательные инициативы Росреестра обсудили в медиацентре ПАИ

19:39, 17 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая законодательным инициативам Росреестра.

Для вас мы узнали, что:

Псковский район стал лидером в регионе по индивидуальному жилищному строительству;

в Псковской области востребована электронная регистрация сделок с недвижимостью;

оформляется онлайн порядка 50 % заявок на ипотеку и 42 % договоров долевого участия;

с 2022 года фермеры Псковской области смогут построить дома на собственных сельскохозяйственных землях;

с января в Псковской области по упрощённой схеме можно будет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним.

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