Законодательные инициативы Росреестра обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая законодательным инициативам Росреестра.
Для вас мы узнали, что:
- Псковский район стал лидером в регионе по индивидуальному жилищному строительству;
- в Псковской области востребована электронная регистрация сделок с недвижимостью;
- оформляется онлайн порядка 50 % заявок на ипотеку и 42 % договоров долевого участия;
- с 2022 года фермеры Псковской области смогут построить дома на собственных сельскохозяйственных землях;
- с января в Псковской области по упрощённой схеме можно будет оформить незарегистрированный гараж и землю под ним.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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