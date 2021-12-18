Более 27 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

13:26, 18 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлены 27 434 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

17 декабря в стране зафиксировано 1 076 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровел от коронавируса 38 041 человек.

Всего по состоянию на 18 декабря в России выявлены 10 186 823 случая заболевания коронавирусом, 8 952 266 человек выздоровело, 296 180 – умерло.