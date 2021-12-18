Названо место размещения временного моста через реку Великую в Пскове

14:45, 18 декабря 2021, ПАИ

Названо место, где будет размещён временный мост через реку Великую в Пскове на время ремонта Ольгинского моста. Как сообщил в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте глава администрации Пскова Борис Елкин, временный мост будет проходить в створе улиц Профсоюзной и Розы Люксембург.

Борис Елкин напомнил, что изначально рассматривались два варианта расположения временного моста: один из них – в створе улиц Профсоюзной и Розы Люксембург, второй – в створе улицы Ипподромной и Комсомольской площади. Первый вариант оказался предпочтительнее, уточнил глава городской администрации.

Отметим, что проектно-сметная документация на устройство временного моста должна быть готова к 20 ноября. Его строительство планируют провести в 2023 году. Средства на его строительство привлекут из федерального бюджета. Временный мост будут возводить в рамках общего проекта капитального ремонта моста через Великую.

Подробнее о том, где появится временный мост в Пскове и чем обусловлен выбор места, читайте в специальном материале «АиФ-Псков».