Старый железный мост планируют поднять со дна реки в Пскове

15:26, 18 декабря 2021, ПАИ

В Пскове со дна реки Великой планируют поднять старый железный Ольгинский мост. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин уточнил, что поднять старый мост планируется во время реконструкции нынешнего Ольгинского моста.

«Старый Ольгинский мост очень красивый, мне он очень нравится. Это историческая часть нашего города, достояние, красивое архитектурное искусство, которое, к сожалению, не получается восстановить», – отметил глава администрации Пскова.

Борис Елкин выразил уверенность, что этот мост станет хорошим артефактом и музейным экспонатом. По мнению главы городской администрации, мост следует разместить в музее или на открытой площадке, чтобы жители и гости Пскова смогли на него посмотреть.

Подробнее о том, где появится временный мост в Пскове и чем обусловлен выбор места, читайте в специальном материале «АиФ-Псков».