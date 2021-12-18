Борис Елкин: При строительстве временного моста в Пскове постараемся максимально не трогать деревья

16:21, 18 декабря 2021, ПАИ

При строительстве в Пскове через реку Великую временного моста, который будет проходить в створе улиц Профсоюзной и Розы Люксембург, городские власти постараются максимально не трогать деревья. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в своём Instagram-аккаунте.

Борис Елкин отметил, что при строительстве временного моста часть зелёной зоны на улице Розы Люксембург будет нарушена, при этом деревья планируется максимально не трогать. После проведения всех работ улицу полностью восстановят.

Отметим, что проектно-сметная документация на устройство временного моста должна быть готова к 20 ноября. Его строительство планируют провести в 2023 году. Средства на его строительство привлекут из федерального бюджета. Временный мост будут возводить в рамках общего проекта капитального ремонта моста через Великую. Временный мост будет двухполосный с двумя тротуарами. при этом будут построены две эстакады – одна над улицей Розы Люксембург к улице Максима Горького, вторая – на противоположном берегу реки Великой над набережной.

Подробнее о том, где появится временный мост в Пскове и чем обусловлен выбор места, читайте в специальном материале «АиФ-Псков».