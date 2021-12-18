В МЧС рассказали, как правильно запускать новогодние хлопушки и фейерверки
Новогодние хлопушки нельзя использовать возле свечей, а бенгальские огни в целях безопасности лучше поджигать на улице. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.
Специалисты отмечают, что содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, поэтому во избежание повреждения глаз или разрушений не следует направлять её в лицо и на осветительные приборы.
Так как цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, зажигать их советуют на открытом воздухе или в хорошо проветренной комнате.
Кроме того, в ведомстве отметили, что нельзя запускать фейерверки вблизи построек, жилых домов, ЛЭП: при сильном ветре он может попасть на балкон или выбить стёкла.
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