В МЧС рассказали, как правильно запускать новогодние хлопушки и фейерверки

21:24, 18 декабря 2021, ПАИ

Новогодние хлопушки нельзя использовать возле свечей, а бенгальские огни в целях безопасности лучше поджигать на улице. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

Специалисты отмечают, что содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, поэтому во избежание повреждения глаз или разрушений не следует направлять её в лицо и на осветительные приборы.

Так как цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, зажигать их советуют на открытом воздухе или в хорошо проветренной комнате.

Кроме того, в ведомстве отметили, что нельзя запускать фейерверки вблизи построек, жилых домов, ЛЭП: при сильном ветре он может попасть на балкон или выбить стёкла.