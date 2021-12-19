Банк обманным путём подписал псковича на смс-рассылку

14:06, 19 декабря 2021, ПАИ

В марте 2021 года управление рассмотрело жалобу псковича на получение рекламы банковских услуг ОТП Банка на мобильный телефон. Как сообщил заявитель, своего согласия на получение рекламных сообщений банку он не давал, однако ему регулярно присылалась реклама, сообщили в Псковском УФАС.

Закон о рекламе запрещает рассылку рекламы без согласия абонента, при этом согласие может быть получено в любой форме.

Банк пояснил, что заявитель дал свое согласие на получение рекламно-информационных материалов банка при подписании заявления на предоставление займа. Согласие на рассылку являлось одним из условий предоставления этой услуги, при этом возможность отказа от получения рекламно-информационных материалов форма заявления не предусматривала.

«У потенциального клиента банка нет возможности каким-либо образом повлиять на условия договора. То есть если ты не согласен на рассылку рекламы, то тогда и кредит в банке не получишь. Для того, чтобы отказаться от рассылки, нужно совершить дополнительные действия - например, подписать допсоглашение, в котором будут изменены условия основного договора. Зачем это нужно потребителю?» - считает Ольга Милонаец.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что подобное навязывание клиенту услуг, прямо не связанных с основным предметом договора, не может рассматривается в качестве надлежащего согласия абонента на получение рекламной информации.

Арбитражный суд Псковской области решение антимонопольщиков поддержал. (дело А52-5676/21).