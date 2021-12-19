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Общество

12 онлайн-занятий для людей с ментальной инвалидностью провели в Пушкинском заповеднике

Online-занятием «Из истории новогодних открыток» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкин «Михайловское» в конце этой недели завершили запланированную на текущий год работу в рамках договора, который в начале 2021 года был заключён между заповедником и благотворительным фондом «Просто люди», помогающим ментальным инвалидам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Участниками предпраздничного занятия, которое провела  руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского Заповедника Татьяна Тимошина, стали подопечные сразу двух социальных учреждений — «Красностекловарского дома-интерната» (Республика Марий Эл) и Психоневрологического интерната № 22 (Москва). Речь на встрече шла об истории поздравительных карточек и изображений на них — от пушкинского XIX столетия до сегодняшних дней, а в заключение урока его слушатели своими руками смастерили  открытки к грядущему празднику.

Всего же с начала 2021 года сотрудники «Михайловского» провели 12 подобных занятий, адресатами которых стали 175 человек из разных психоневрологических интернатов страны. Темы для этих трансляций из музея были очень разными — от жизни Пушкина в Псковской губернии, истории детей поэта и, шире, традиций воспитания в дворянских семьях в XIX столетии до виртуальных знакомств с отдельными экспонатами сменных выставок и постоянных экспозиций в Пушкинском заповеднике.

В наступающем году в музее планируют продолжить эту работу.

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