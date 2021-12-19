Психолог дал советы, как справиться с эмоциональным выгоранием
Эмоциональное выгорание помогут победить избежание рутины и времяпрепровождение с семьей. Об этом рассказал декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный радиостанции «Спутник в Крыму».
Он подчеркнул, что справиться с выгоранием можно при помощи медитации, аутотренинга и других техник, которым могут обучить специалисты.
Можно помочь себе и самостоятельно. Для этого необходимо научиться правильно отдыхать. Он отметил, что даже на работе бывают такие минуты или часы, когда есть возможность провести время спокойно и расслабиться: если такая возможность выпала — ею надо воспользоваться.
Также психолог советует привносить разнообразие в свою работу: дела в течение дня следует разделять на блоки, «требующие разных способностей».
Евгений Черный также рекомендует проводить больше времени с семьей и просто приятными людьми, чтобы получать позитивные эмоции от общения.
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