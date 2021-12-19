Психолог дал советы, как справиться с эмоциональным выгоранием

19:27, 19 декабря 2021, ПАИ

Эмоциональное выгорание помогут победить избежание рутины и времяпрепровождение с семьей. Об этом рассказал декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный радиостанции «Спутник в Крыму».

Он подчеркнул, что справиться с выгоранием можно при помощи медитации, аутотренинга и других техник, которым могут обучить специалисты.

Можно помочь себе и самостоятельно. Для этого необходимо научиться правильно отдыхать. Он отметил, что даже на работе бывают такие минуты или часы, когда есть возможность провести время спокойно и расслабиться: если такая возможность выпала — ею надо воспользоваться.

Также психолог советует привносить разнообразие в свою работу: дела в течение дня следует разделять на блоки, «требующие разных способностей».

Евгений Черный также рекомендует проводить больше времени с семьей и просто приятными людьми, чтобы получать позитивные эмоции от общения.