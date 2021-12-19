Бессмертная классика, сильные женщины и конфликт интересов: топ-5 лучших фильмов от студентки ПсковГУ

20:14, 19 декабря 2021, ПАИ

Продолжаем делиться с вами подборками интересных фильмов в рамках рубрики «Что посмотреть». На этот раз подборкой своих любимых фильмов поделилась студентка Псковского государственного университета, автор проекта «Псковские сказки детям» Анастасия Попова.

1. «Эмма», 2020 г.

Режиссер: Отем де Уайлд

«Это последний из просмотренных фильмов, - поделилась Анастасия. – Он оставил яркие воспоминания: приятные диалоги, красивые интерьеры, костюмы. Конечно, присутствуют исторические неточности. Поэтому этот фильм стоит глядеть в хорошей компании, чтобы было перед кем блеснуть или обменяться познаниями».

Англия, XIX век. 21-летняя провинциалка Эмма Вудхаус красива, богата, остроумна и считает, что прекрасно разбирается в людях. Девушка решила, что никогда не выйдет замуж и не оставит отца одного. Когда её подруга в связи с собственным замужеством переезжает в дом супруга, Эмма находит себе новую компаньонку - сироту Гарриет Смит - и теперь, используя все свои хитрости, пытается устроить девушке личную жизнь.

2. «Счастье в конверте», 2019 г.

Режиссер: Светлана Суханова

«Это поистине новогоднее кино. Напоминает о рождественском чуде, внимании к людям и о милосердии, конечно», - отмечает студентка.

Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации. В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном — о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее, как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще — секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой.

3. «Мисс Поттер», 2006 г.

Режиссер: Крис Нунен

«В этом фильме поднимается тема, которая будет актуальна ещё очень долгое время», - подчеркивает Анастасия.

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о жизни английской детской писательницы конца 19-го века Беатрикс Поттер. В эпоху, когда большинство молодых женщин ее сословия мечтали только о выгодном замужестве, Беатрикс пошла наперекор обычаям и традициям викторианской Англии, проявив свободомыслие, отнюдь не характерное для женщин своего времени…

4. «Завтрак у Тиффани», 1961 г.

Режиссер: Блейк Эдвардс

Столица сильных мира сего и уютное гнездышко очаровательной Холли Голайтли. Кто-то назовет ее девицей по вызову, кто-то — авантюристкой. Одни подумают, что она хитра как лисица, другие решат, что тупа как пробка. Холли это безразлично. Она наслаждается жизнью, меняет наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом выше селится симпатичный молодой человек.

5. «2 дня», 2011 г.

Режиссер: Авдотья Смирнова

«Здесь материальное сталкивается с нематериальным, - рассказывает девушка. - Здравый, но циничный смысл и идеалистические идеи, иногда доходящие до абсурда».

Пётр Дроздов, высокопоставленный чиновник из Москвы, приезжает в провинциальный музей полузабытого классика русской литературы по просьбе губернатора области, который хочет отнять у музея земельные владения и построить на них новую резиденцию. И поначалу Дроздов поддерживает это решение, но знакомство с Марией Ильиничной, литературоведом, работающей в музее заместителем директора, меняет его взгляд не только на эту проблему, но и на всю его жизнь в целом.

Напомним, в прошлые выходные мы рассказывали о подборке фильмов преподавателя иностранного языка Колледжа ПсковГУ Юлия Романова.

Мы благодарим за помощь в подготовке материала студентку направления «Журналистика» ИГУМ Елизавету Гаврюшину.

Материал подготовила пресс-служба вуза.