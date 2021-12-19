Исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет займут около трёх месяцев

21:03, 19 декабря 2021, ПАИ

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург на телеканале «Россия-1» сообщил, что исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет займут около трёх месяцев.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что дети болеют ковидом чуть легче взрослых, но при этом тяжёлые формы заболевания встречаются.

По данным центра им. Гамалеи, концентрация вакцины против нового коронавируса для детей в возрасте от шести до 11 лет, скорее всего, будет в 10 раз меньше, чем исходный препарат для взрослых «Спутник V». Вакцина может получить название «Спутник 2М».