Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Амвросимов день наступил по народному календарю

20 декабря отмечается память святого Амвросия Медиоланского, который жил в IV веке в Италии и служил епископом христианской церкви. Об этом сообщает calend.ru.

Амвросий родился в городе Тревире (ныне это немецкий Трир) в знатной христианской семье. После смерти отца семья переселилась в Рим, где Амвросий получил образование и начал работать — сначала адвокатом, затем советником префекта, а позже сам стал префектом Северной Италии. В 374 году Амвросий принял крещение, а уже через несколько дней по настоянию местных жителей стал епископом города Медиолана, пожертвовав церкви все свое состояние. Амвросий был известным проповедником, прославился талантом складывать гимны. Он считается одним из четырех великих латинских учителей церкви. Кроме того, епископ сильно повлиял на политику императора Феодосия Великого.

Амвросий дал обет нестяжательства, вел скромный и строгий образ жизни. Он также был известен как борец с язычниками. К концу жизни епископ пользовался всенародной любовью, в том числе благодаря многочисленным чудесам, которые совершил своей молитвой.

На Руси с Амвросия начинали готовиться к Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. В этот день девушки принимались за шитье «на грядущее житье», готовили себе приданое. «Красная шелчинка по серебряному полю снует — девка на житье шьет», — говорили родители.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

20 декабря 2021

Ученые выявили связь «Омикрона» с лабораторным вирусом
20 декабря 2021

В Пскове ищут хозяев для бездомного пса с шишкой на лбу
20 декабря 2021

План вакцинации от коронавируса в Псковской области выполнен на 64%
20 декабря 2021

Еще 167 жителей Псковской области заболели коронавирусом
19 декабря 2021

В Стругокрасненском районе в результате ДТП погиб водитель

19 декабря 2021

Как выбрать алкоголь к новогоднему столу, рассказал эксперт
19 декабря 2021

Диетолог назвала фрукт, восстанавливающий работу кишечника
19 декабря 2021

Учёные назвали симптом, сигнализирующий человеку о заболевании раком поджелудочной железы

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...