Амвросимов день наступил по народному календарю

07:00, 20 декабря 2021, ПАИ

20 декабря отмечается память святого Амвросия Медиоланского, который жил в IV веке в Италии и служил епископом христианской церкви. Об этом сообщает calend.ru.

Амвросий родился в городе Тревире (ныне это немецкий Трир) в знатной христианской семье. После смерти отца семья переселилась в Рим, где Амвросий получил образование и начал работать — сначала адвокатом, затем советником префекта, а позже сам стал префектом Северной Италии. В 374 году Амвросий принял крещение, а уже через несколько дней по настоянию местных жителей стал епископом города Медиолана, пожертвовав церкви все свое состояние. Амвросий был известным проповедником, прославился талантом складывать гимны. Он считается одним из четырех великих латинских учителей церкви. Кроме того, епископ сильно повлиял на политику императора Феодосия Великого.

Амвросий дал обет нестяжательства, вел скромный и строгий образ жизни. Он также был известен как борец с язычниками. К концу жизни епископ пользовался всенародной любовью, в том числе благодаря многочисленным чудесам, которые совершил своей молитвой.

На Руси с Амвросия начинали готовиться к Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. В этот день девушки принимались за шитье «на грядущее житье», готовили себе приданое. «Красная шелчинка по серебряному полю снует — девка на житье шьет», — говорили родители.