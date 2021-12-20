В Пскове ищут хозяев для бездомного пса с шишкой на лбу

08:15, 20 декабря 2021, ПАИ

В Пскове ищут старых или новых хозяев для бездомной собаки, найденной в районе переулка Олега Зобова. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, пёс увязался за собакой местной жительницы, которая временно взяла его на передержку.

«Худенький, без ошейника. Очень дружелюбный, послушный и умный мальчик. В квартире ведет себя прилично (терпит до выгула). Похож на метиса лайки. Скорее всего молоденький, около 2-х лет. Обрабатывается от паразитов. На голове есть шишечка - кто-то стукнул», - рассказала псковичка.

Подойдет для содержания в частном доме. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7(911)369-97-64.