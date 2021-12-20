Около полумиллиона туристов могут посетить Псковскую область в 2022 году

09:15, 20 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году Псковскую область могут посетить около полумиллиона туристов. Об этом заявила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» 20 декабря.

По словам Егоровой, по данным на 1 декабря, в этом году в Псковскую область приехали 294 тысячи туристов, 2020 году — 257 тысяч человек. Председатель комитета отметила, что показатель нынешнего года лучше, чем в 2020-м, но хуже, чем в допандемийные времена. При этом Марина Егорова подчеркнула, что к концу года цифра по туристам в регионе может достигнуть 310 тысяч человек.

Кроме того, Марина Егорова рассказала, что в этом году экскурсии в Псковской области посетили 900 тысяч человек. В это число входят и те, кто дважды сходил, к примеру, в несколько музеев.