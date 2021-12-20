Эфир восьмого выпуска «Псковского телеграма Online»

09:00, 20 декабря 2021, ПАИ

Начался прямой эфир восьмого выпуска видеопроекта «Псковский телеграм Online», в котором ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев поговорят о событиях и явлениях предстоящей недели.

Гостями свежего выпуска программы станут председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова и директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Будет ли наплыв гостей в регион во время новогодних праздников? С какими приятными неожиданностями они могут встретиться в Псковской области? Сколько туристов побывало у нас в уходящем 2020 году? Какие сюрпризы готовят псковичам филармония и Губернаторский симфонический оркестр?

Проект можно посмотреть в прямом эфире на YouTube-канале Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковские новости».

Предыдущий выпуск программы «Псковский телеграм Online» можно посмотреть здесь.