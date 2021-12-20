До -14 градусов ожидается в Пскове 20 декабря

09:17, 20 декабря 2021, ПАИ

До -14 градусов и небольшой снег ожидается в Пскове 20 декабря, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Днем ожидается от -6 до -8 градусов, к вечеру температура понизится до -11, ночью столбики термометров будут показывать -12...-14.

В Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и ночью в большинстве районов может пройти небольшой снег. Температура днем от -8 до -10, с понижением к вечеру до -12, ночью -12...-17.

Жителей Великих Луках предупреждают о небольшом снеге. Температура днем -7...-9, с понижением к вечеру до -12, ночью -14...-16. На дорогах по Пскову и области ожидается гололедица, в связи с чем жителей региона просят соблюдать повышенную осторожность.