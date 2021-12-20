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Общество

34 нетрезвых водителя задержали в Псковской области за неделю

За период с 13 по 19 декабря сотрудники ГИБДД выявили в Псковской области 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. За повторное нарушение задержаны 3 водителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Полицейские пресекли в регионе 1794 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Также за данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали 5 человек, а 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Госавтоинспекции напомнили всем участникам дорожного движения о необходимости быть особенно осторожными на дороге в зимний период и рекомендовали соблюдать предельную осмотрительность в связи с ухудшением погодных условий.

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