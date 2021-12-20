Девушку сбили на пешеходном переходе в центре Пскова
19-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе около дома №13 на улице Советской, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда её сбил водитель автомобиля ВАЗ-2114. Пострадавшую с различными травмами госпитализировали в областную больницу.
На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС и скорая помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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