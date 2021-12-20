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ŠKODA представила специальную линейку машин для любителей хоккея

 

 

У любви к хоккею нет границ! И эту любовь к хоккею ŠKODA воплотила в серии ŠKODA HOCKEY EDITION, с которой вы можете познакомиться в дилерском центре АВТОТИМ ПСКОВ.

В рамках тест-драйва менеджеры отдела продаж расскажут и продемонстрируют все достоинства автомобилей.  ŠKODA OCTAVIA - надежный игрок команды HOCKEY EDITION - имеет в основе комплектацию Ambition Plus, а также включает в себя передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида с омывателем, тонировку задних стекол Sunset и многие другие полезные опции.

Не останется без вашего внимания и динамичный ŠKODA RAPID в новой экипировке и с кожаным мультирулем, который поможет вовремя перехватить инициативу и удерживать ее благодаря системе климат-контроля Climatronic.

Маневренный ŠKODA KAROQ — это ещё одна модель, воплощающая философию марки. Как и в начале своего пути, ŠKODA стремится создавать автомобили, сочетающие великолепный дизайн и выдающийся уровень комфорта.

Когда команда ŠKODA HOCKEY EDITION «выходит на лед» - в победе можно не сомневаться!

Посмотрите автомобили ŠKODA в наличии на официальном сайте дилерского центра АВТОТИМ ПСКОВ прямо сейчас. Там вы найдете описание комплектаций и актуальные цены.

Дилерский центр АВТОТИМ ПСКОВ ждёт вас ежедневно с 9:00 до 21:00  по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, д.111.

Подробности: 8(8112) 44-11-11.

Официальный сайт: https://alva-skoda.ru/.


 

 

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