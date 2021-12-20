Биатлонистка из Пскова Екатерина Макеева привезла золото с соревнований в Мурманске

16:15, 20 декабря 2021, ПАИ

В столице Заполярья завершились Всероссийские соревнования юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». 300 спортсменов более чем из 20 субъектов России в возрасте от 10 до 18 лет принимали в них участие. Об этом сообщает портал Хибины.com.

Заключительный день соревнований завершился смешанными эстафетами дружбы и церемонией закрытия. В эстафете дружбы среди биатлонистов 11-12 лет псковские спортсмены Олег Малышев и Глеб Макеев в команде с биатлонисткой из Сахалинской области Миланой Тумашевской заняли 3 место с результатом +15.0 (6 промахов).

В масстарте среди девушек 17-18 лет Екатерина Макеева из Пскова заняла 1 место.

Отметим, Анна Богалий посещала Псков в 2020 году, чтобы обсудить с городскими властями развитие биатлона.