Биатлонистка из Пскова Екатерина Макеева привезла золото с соревнований в Мурманске
В столице Заполярья завершились Всероссийские соревнования юных биатлонистов «Кубок Анны Богалий – SKIMiR». 300 спортсменов более чем из 20 субъектов России в возрасте от 10 до 18 лет принимали в них участие. Об этом сообщает портал Хибины.com.
Заключительный день соревнований завершился смешанными эстафетами дружбы и церемонией закрытия. В эстафете дружбы среди биатлонистов 11-12 лет псковские спортсмены Олег Малышев и Глеб Макеев в команде с биатлонисткой из Сахалинской области Миланой Тумашевской заняли 3 место с результатом +15.0 (6 промахов).
В масстарте среди девушек 17-18 лет Екатерина Макеева из Пскова заняла 1 место.
Отметим, Анна Богалий посещала Псков в 2020 году, чтобы обсудить с городскими властями развитие биатлона.
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