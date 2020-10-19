Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий

20:52, 19 октября 2020, ПАИ

Развитие биатлона в Пскове обсудили власти с олимпийской чемпионкой Анной Богалий. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«Не имели право не встретиться! На минуточку, Анна Богалий в Пскове! Двухкратная Олимпийская Чемпионка, советник Министра спорта РФ, хочет и успешно пытается развивать детский биатлон в стране», - пишет Александр Коновалов.

По словам заместителя главы администрации Пскова, не часто именитые спортсмены по окончании спортивной карьеры прикладывают столько усилий для популяризации вида спорта, проводят соревнования на регулярной основе, помогают молодым тренерам с разных уголков страны получить доступ к новеллам в методиках.

«Поговорили о возможности развития биатлона у нас в муниципалитете. Есть над чем подумать», - отметил Александр Коновалов.

​

Напомним, вчера, 18 октября, Анна Богалий со своей семьей посетила спортивную базу в СОЦ «Юность» в Острове, где проходил второй день чемпионата и первенства Псковской области по общефизической подготовке (ОФП).