Лучшие региональные проекты в области социального предпринимательства назвали в Псковской области
В Псковской области подведены итоги регионального этапа 7-го всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.
Победителями признаны проекты пяти социальных предпринимателей и трёх представителей некоммерческого сектора. Они представят Псковскую область в финале всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Наиболее привлекательные практики будут растиражированы по стране.
Отметим, всего на конкурс было подано 26 заявок. В отборочных мероприятиях участвовал 21 социальный предприниматель и пять некоммерческих организаций, работающих с социальными проектами.
Напомним, конкурс «Лучший социальный проект года – 2021» проходит ежегодно во всех субъектах России при поддержке Министерства экономического развития РФ, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского государственного социального университета.
Конкурс направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем общества. Одна из задач конкурса – обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране.
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