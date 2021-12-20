Лучшие региональные проекты в области социального предпринимательства назвали в Псковской области

15:47, 20 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области подведены итоги регионального этапа 7-го всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года – 2021». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Победителями признаны проекты пяти социальных предпринимателей и трёх представителей некоммерческого сектора. Они представят Псковскую область в финале всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Наиболее привлекательные практики будут растиражированы по стране.

Отметим, всего на конкурс было подано 26 заявок. В отборочных мероприятиях участвовал 21 социальный предприниматель и пять некоммерческих организаций, работающих с социальными проектами.

Напомним, конкурс «Лучший социальный проект года – 2021» проходит ежегодно во всех субъектах России при поддержке Министерства экономического развития РФ, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Российского государственного социального университета.

Конкурс направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем общества. Одна из задач конкурса – обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране.