Новогоднюю ярмарку в Пскове могут продлить до 14 января

17:29, 20 декабря 2021, ПАИ

Новогоднюю ярмарку на улице Пушкина в Пскове могут продлить до 14 января. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава администрации города Борис Елкин.

На данный момент заявлено, что ярмарка будет работать до 7 января с 10:00 до 21:00, однако глава администрации города сообщил, что не исключено, что её могут продлить до 14 января. «Постараемся продлить ее до Старого Нового года, чтобы дать возможность всем желающим насладиться праздником», – отметил он.

Сегодня на улице Пушкина развернулась новогодняя ярмарка, стилизованная под ремесленную площадку. Жители и гости города могут приобрести здесь к празднику товары местного производства, а в морозные дни – согреться горячим кофе и перекусить. Кроме того, на площадке есть и развлечения: оборудованы фотозоны, играет музыка, ходят ростовые куклы и ярмарочные скоморохи.

